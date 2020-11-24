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Чемпион UFC Камару Усман надел толстовку с надписью «Ахмат — сила». Фото

Чемпион UFC Камару Усман надел толстовку с надписью «Ахмат — сила». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Вице-президент российского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Асланбек Бадаев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Спортсмен надел толстовку с надписью «Ахмат — сила».

«Камару Усман просится в ACA. Сказал, что подумаем. Как считаете, стоит ли его подписывать?» — подписал фото Бадаев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Асланбека Бадаева.

«Все, кто с его веса, походу, против», — написал в комментариях боец MMA Марат Балаев.

33-летний Усман выступает в MMA с 2012 года. Последний бой он провёл в июле 2020 года, победив Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед и одно поражение.

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