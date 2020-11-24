Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яндиев извинился перед Харитоновым

Яндиев извинился перед Харитоновым
Бокс/ММА / Bellator 0

Бывший боец UFC Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, извинился перед ним.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — передаёт слова Яндиева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — сказал Харитонов.

Харитонов — о драке с Яндиевым: благодарен судьбе, что такое произошло
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020