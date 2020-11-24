Яндиев извинился перед Харитоновым

Бывший боец UFC Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, извинился перед ним.
«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — передаёт слова Яндиева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — сказал Харитонов.
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