Кормье: официально Хабиб ушёл, но думаю, что за кулисами происходит многое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье полагает, что в карьере чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова слишком рано ставить точку.

«Я думаю, за кулисами происходит многое, во что мы не посвящены. Но официально для общественности Хабиб ушёл», — рассказал Кормье в ходе общения с обозревателем ESPN Ариэлем Хельвани.

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта. Профессиональную карьеру он завершил с идеальным профессиональным рекордом — 29-0.