Бой Фергюсон — Оливейра официально стал соглавным событием UFC 256

Поединок бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой официально подтверждён, сообщает пресс-служба промоушена в «Твиттере».
Схватка состоится 12 декабря 2020 года и станет соглавным событием турнира UFC 256. Главным боем вечера станет титульный бой чемпиона лиги в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо с Брендоном Морено.
Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Твиттере».
Напомним, Фергюсон проведёт первую встречу с мая 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и упустил возможность завоевать титул временного чемпиона лиги во второй раз. Что касается Оливейры, то в минувшей схватке он победил бывшего претендента на временный титул Кевина Ли. Бразилец на данный момент занимает шестое место в рейтинге лёгкого веса, Фергюсон — третье.
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