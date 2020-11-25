Тактаров: хотел бы такого друга, как Хабиб
Ветеран смешанных единоборств, прославленный боец и победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров рассказал, что с уважением относится к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Как я могу относиться плохо к человеку, с которым делился всем я имею ввиду мысли. После этого у него всё пошло вверх. Невзирая на то, что там пишут журналисты или блогеры, он мне ни одного плохого слова не сказал. Он находил в себе силы приехать, проводить меня. У меня к нему всегда будет уважение за это. Я бы хотел иметь такого друга», — сказал Тактаров в эфире «Инстаграма» на своей официальной странице.
Напомним, не так давно Олег Тактаров предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 был договорным.
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