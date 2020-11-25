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Бой Жумагулова снят с карда турнира UFC on ESPN 18

Бой Жумагулова снят с карда турнира UFC on ESPN 18
Бокс/ММА / UFC 0

Бой в наилегчайшем весе между Жалгасом Жумагуловым и Амиром Албази снят с карда турнира UFC on ESPN 18 из-за паспортных проблем казахстанского бойца, которые помешали ему прилететь в США. Об этом сообщает UFC Russia.

Ожидается, что поединок будет полностью перенесён на более позднюю дату.

Жумагулов (13-4) дебютировал в UFC в июле этого года, проиграв по очкам Раулиану Пайве. До этого бывший чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе вел серию из четырех побед, последнюю из которых добыл в противостоянии с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Али Багаутиновым.

Албази также должен был провести свой второй поединок в UFC. Он дебютировал в организации 19 июля и здорово проявил себя, победив Малколма Гордона (12-4) болевым приёмом в первом раунде.

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