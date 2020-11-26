«Огонь внутри». Дрозд поделился ожиданиями от боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий выставочный поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим.



«Каждый из нас и кто знаком со спортом знает этих боксёров. Огонь внутри — черта характера, без него они бы не стали чемпионами, которыми являются. Они прошли через огромное количество лагерей. Загнать себя в те условия, в которых ты был раньше, – означает смелость, силу и мотивацию. Нас ждёт легендарное и историческое событие», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.



В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.



Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона.