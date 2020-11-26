«Огонь внутри». Дрозд поделился ожиданиями от боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий выставочный поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим.
«Каждый из нас и кто знаком со спортом знает этих боксёров. Огонь внутри — черта характера, без него они бы не стали чемпионами, которыми являются. Они прошли через огромное количество лагерей. Загнать себя в те условия, в которых ты был раньше, – означает смелость, силу и мотивацию. Нас ждёт легендарное и историческое событие», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона.
- 26 ноября 2020
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:17
-
11:10
-
10:21
-
09:37
-
09:02
-
00:47
- 25 ноября 2020
-
23:59
-
22:45
-
21:59
-
20:01
-
20:00
-
18:37
-
17:25
-
16:13
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:14
-
11:03
-
10:22
-
10:03
-
09:38
-
09:02
-
08:55
-
07:29
-
03:36
-
01:11
-
01:05