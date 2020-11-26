Кёртис Блэйдс — Деррик Льюис. Проморолик UFC Вегас 15

28 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 15, главным событием которого станет поединок между вторым и четвёртым номерами рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом. Пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.

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Блэйдс (14-2, 1 NC) выиграл четыре боя подряд, победив по очкам Джастина Уиллиса и отправив в нокаут Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке он решением судей победил россиянина Александра Волкова.



Льюис (24-7, 1 NC) выиграл три матча кряду: победил Благоя Иванова, единогласным решением судей — Илира Латифи и техническим нокаутом — Алексея Олейника.