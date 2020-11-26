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Тренер Хабиба: Конор является лучшим в истории лёгкого веса с точки зрения ударной техники

Тренер Хабиба: Конор является лучшим в истории лёгкого веса с точки зрения ударной техники
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Дастин прибавил с момента их первого боя. В ударке, в других компонентах. Но и Конор прогрессировал. Я думаю, мы увидим то же, что и в первый раз. Конор — ударник высочайшей точности, главный вопрос — не потерял ли он это качество.

Если он так же хорош, то бой завершится так же, как и в прошлый раз. Если Конор по-прежнему точен. Да, его могут перевести в партер, но Дастин никогда не отличался тейкдаунами. С точки зрения качества ударки Конор является лучшим в истории лёгкого веса и одним из лучших во всей истории UFC. Он выиграет этот бой, пусть и с большим трудом, чем в первый раз», — сказал Мендес в интервью на канале Real Quick With Mike Swick Podcast в YouTube.

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