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Эй Джей Макки: Дана Уайт будет должен мне ужин

Эй Джей Макки: Дана Уайт будет должен мне ужин
Бокс/ММА / UFC 0

Топ-проспект лиги Bellator, финалист Гран-при полулёгкого веса Эй Джей Макки намекнул, что в скором времени он бы хотел биться в UFC. Спортсмен вспомнил о давней встрече с президентом UFC Даной Уайтом и выразил надежду, что тот вскоре с ним поужинает.

«Дана Уайт знает в чём суть. Очень скоро он будет должен мне ужин. Когда-то с ним поспорил, что стану чемпионом. Я был маленьким ребёнком. Наверное, он этого и не помнит. Но Уайт мне будет должен ужин сразу, как я завоюю титул.

После завершения турнира я должен буду получать не менее миллиона. К тому моменту мой профессиональный рекорд достигнет цифры 18-0», — приводит слова Макки MMAJunkie.

В финале Гран-при Макки, вероятнее всего, встретится с чемпионом лиги Патрисиу Фрейре.

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