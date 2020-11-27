Джонсон нокаутировал Омельянчука и завоевал чемпионский титул ACA

в Польше прошел турнир Absolute Championship Akhmat. В главном событии турнира АСА 114 бывший боец UFC Даниэль Омельянчук встретился с представителем США Тони Джонсоном. Бойцы сражались за чемпионский титул в тяжёлом весе.

Бой завершился победой Джонсона нокаутом в первом раунде. Таким образом, Джонсон стал обладателем чемпионского пояса в тяжёлом весе.

Таким образом, на счету Омельянчука 24 победы в смешанных единоборствах и 10 поражений. Поляк прервал победную серию, которая длилась 4 боя. Джонсон в свою очередь одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах при 5 поражениях.

В соглавном бою турнира польский боец Никола Дипчиков победил нокаутом в первом раунде соотечественника Рафала Харатыка.