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Фрэнки Эдгар дал прогноз на бой Тайсон — Джонс

Фрэнки Эдгар дал прогноз на бой Тайсон — Джонс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

По мнению Эдгара, Тайсон одержит победу.

«Буду основываться на том, что видел — видео их тренировок и работы по лапам. Рой выглядел так, словно он стал медленнее, а его стиль основывался на скорости. Стиль Тайсона основывался на мощи, и он выглядит так, словно не потерял её. Так что я выбираю Тайсона», — цитирует Эдгара BJPenn.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй объяснил, почему Джонс должен победить Тайсона.

Дэвид Хэй предсказал победу Роя Джонса в бою с Тайсоном
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