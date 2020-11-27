Фрэнки Эдгар дал прогноз на бой Тайсон — Джонс
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.
Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
По мнению Эдгара, Тайсон одержит победу.
«Буду основываться на том, что видел — видео их тренировок и работы по лапам. Рой выглядел так, словно он стал медленнее, а его стиль основывался на скорости. Стиль Тайсона основывался на мощи, и он выглядит так, словно не потерял её. Так что я выбираю Тайсона», — цитирует Эдгара BJPenn.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй объяснил, почему Джонс должен победить Тайсона.
Дэвид Хэй предсказал победу Роя Джонса в бою с Тайсоном
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