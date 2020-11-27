Блэйдс: у Льюиса нет ничего, кроме правой руки и летящего колена. Он предсказуем
Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Дерриком Льюисом. Бой Льюис — Блэйдс состоится на турнире UFC Вегас 15, который пройдёт в ближайшие выходные.
«Льюису нравится применять тяжёлые удары. У него нет ничего, кроме правой руки и летящего колена. Я же умею работать ногами, бороться и бить. У меня несколько путей к победе, а у него лишь один. Он предсказуем. У него только один удар, почти как у Фрэнсиса Нганну, – удар без размаха.
Но если стремиться к нокауту, можно начать ошибаться и проиграть. Я предпочитаю победу, даже если бой окажется скучным», — приводит слова Блэйдса издание BJPenn.com.
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