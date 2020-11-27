Валуев поделился ожиданиями от боя Тайсон — Джонс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от выставочного поединка экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего и бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона.

«Многие называют предстоящую встречу боем века, но век ещё не прошёл, рано об этом говорить. Тайсон и Джонс — люди одной эпохи. У них разные стили, но оба вписали свои имена в историю мирового бокса. Отсюда и огромный ажиотаж. Изменения правил за несколько дней до боя — грамотный пиар-ход, попытка подогреть интерес к бою. Судья не будет останавливать бой в случае попадания? Да всё он будет делать. Никто и никогда не отменит правило, которому обязаны соответствовать. Рефери остановит бой в случае риска для жизни или здоровья спортсмена. Если, конечно, это не подвальный бой какой-нибудь.



Если смотреть на этот поединок в качестве встречи ветеранов — исторический бой. Сложно это не признать. Но будут и те, кто желает сравнить бойцов в молодости и нынешней форме. Важно понимать: они не увидят молодых боксёров, они увидят ветеранов. Разочарование? Приведу пример: когда был бой Дениса Лебедева и Роя Джонса, я прекрасно понимал последствия. Всё так и вышло — это было на грани разочарования. Не совсем понятно, что заставило Роя Джонса вылезти в ринг против молодого, перспективного и полного сил боксёра. В нашем случае, конечно, уравниваются шансы в силу возраста. Всё чисто и честно. У каждого из бойцов есть шансы на победу — именно поэтому за этим интересно следить. Что касается прогнозов, сам факт этого боя — настоящее достижение. Желаю, чтобы всё обошлось без травм. Нас ожидает интересный бой», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тайсон — Джонс.