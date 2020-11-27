У Кёртиса Блэйдса диагностирован коронавирус, бой с Льюисом отменён

В ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) планируется провести турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 15. В его главном событии должны были встретится тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис. Теперь же стало известно, что эта схватка отменена. У Кёртиса диагностирован коронавирус, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

В UFC не отказываются от проведения этого поединка и надеются его провести ещё до конца 2020 года. Напомним, Блэйдс занимает второе место в рейтинге тяжёлого веса, Льюис — четвёртое. Не исключено, что победитель этой схватки в скором времени получит шанс побороться за титул. Поясом в тяжёлом весе по-прежнему владеет американец хорватского происхождения Стипе Миочич.