Амосов рассказал, как относится к прозвищу Украинский Хабиб

Киевлянин Ярослав Амосов, выступающий в лиге Bellator, рассказал, как относится к прозвищу Украинский Хабиб. Боец получил такой никнейм из-за профессионального рекорда. На данный момент в его послужном списке 25 побед в 25 встречах.

«Люди так начали меня называть. Им виднее. Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть — Динамо. Но почему-то люди меня так не воспринимают. Им больше нравится меня называть Украинским Хабибом. Но всему своё время», — приводит слова Амосова «Лайф».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с идеальным профессиональным рекордом, одержав 29 побед в 29 поединках.