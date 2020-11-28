Лебедев — о примирении Харитонова с Яндиевым: у Сергея не было другого выхода

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о примирении бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Лебедев не склонен осуждать Харитонова за то, что тот не стал до конца отстаивать свою правду и пошёл на мировую.

По словам Дениса, у Сергея не было иного выхода.

«Конечно, мне ближе правда Харитонова, но я заведомо знал, что будет примирение. Поверьте, у него не было другого выхода. Думаете, у Харитонова нет людей, которые могут за него постоять? Поверьте, их очень много. Это серьёзные люди, уважаемые, и из силовых ведомств, и из других, скажем так, ведомств. Понимаете? Просто так надо было сделать на тот момент.



Он сделал много громких заявлений, что пойдёт до конца. И, поверьте, он пошёл бы до конца. Просто знаю, что он не мог отказать людям, которые его попросили об этом.



Давно знаю Харитонова. Он не был замечен в каких-то подлых вещах. У нас осудить человека легко, а всё хорошее забывается мгновенно. У Харитонова была очень непростая ситуация. Да, он наговорил много слов. Но потом подошли, попросили люди, и он не смог им отказать», — приводит слова Лебедева «Спорт-экспресс».