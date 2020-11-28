Хабиб — о встрече с Уайтом: это будет большая дискуссия

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время проведёт встречу с президентом промоушена Даной Уайтом. Предполагается, что на ней будет обсуждаться возможность возвращения Хабиба в бои.



«Просто хочу встретиться с Даной Уайтом. Мы всегда весело проводим время при встрече. Посмотрим-посмотрим. У Даны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него. Мы поговорим, и это будет большая дискуссия», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью, опубликованном в «инстаграме» REDFURYMMA.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.