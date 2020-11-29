29-летний российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов сообщил о 5-й отмене боя на UFC.
«Ничего не происходит случайно, а только лишь по воле, мудрости и предопределению Всевышнего. Боя не будет», — написал Забит в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.
Сообщалось, что следующий бой Забита должен стать претендентским, в случае победы в котором он может получить титульный бой в 2021 году.
Напомним, ранее россиянин остался недоволен последними событиями в его карьере. Забит должен был возглавить турнир UFC 29 августа, где планировал подраться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал титульный бой, но не получил ответа от UFC.
На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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