29-летний российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов сообщил о 5-й отмене боя на UFC.

«Ничего не происходит случайно, а только лишь по воле, мудрости и предопределению Всевышнего. Боя не будет», — написал Забит в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.

Сообщалось, что следующий бой Забита должен стать претендентским, в случае победы в котором он может получить титульный бой в 2021 году.

Напомним, ранее россиянин остался недоволен последними событиями в его карьере. Забит должен был возглавить турнир UFC 29 августа, где планировал подраться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал титульный бой, но не получил ответа от UFC.



На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.