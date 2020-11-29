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Роналдиньо пожелал удачи Тайсону в бою с Джонсом

Роналдиньо пожелал удачи Тайсону в бою с Джонсом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, выступавший таких известных клубах, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан», пожелал удачи 53-летнему Майку Тайсону в выставочном бою с Роем Джонсом-младшим.

«Удачи, легенда! Будет здорово снова увидеть тебя на ринге», — написал Роналдиньо в «Инстаграме», опубликовав совместное фото с Тайсоном.

Публикация доступна в «инстаграме» Роналдиньо.

Напомним, бой пройдёт по особому регламенту — он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.

Бой Тайсон — Джонс. Онлайн. Легенды бокса грозят закатить настоящую драку! LIVE
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