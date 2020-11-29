Тайсон — перед боем с Джонсом: конечно, я боюсь, мне 54 года

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон перед выставочным боем с Роем Джонсом поделился ожиданиями от поединка.

«Я не верил, что это возможно, но я это делаю. Это в действительности происходит. Нет ничего невозможного, если ты чего-то по-настоящему хочешь, во что ты веришь. Если я чего-то боюсь, буду стараться ещё больше. Боюсь ли я? А вы как думаете? Мне 54 года. Хочу ли я его нокаутировать? Конечно!» — сказал Тайсон.

Напомним, бой пройдёт по особому регламенту — он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.