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Майк Тайсон: я выиграл этот бой!

Майк Тайсон: я выиграл этот бой!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон остался недоволен решением судей в поединке с Роем Джонсом — младшим.

«Я выиграл этот бой — вот что произошло. Бой был непростой, тут даже две минуты воспринимались как полноценные три. И мне здорово ощущать, что я сумел достойно пройти всю эту дистанцию», — сказал Майк Тайсон после боя.

Напомним, Майк Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя.

Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию поединка.

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