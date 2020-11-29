Майк Тайсон: я выиграл этот бой!

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон остался недоволен решением судей в поединке с Роем Джонсом — младшим.



«Я выиграл этот бой — вот что произошло. Бой был непростой, тут даже две минуты воспринимались как полноценные три. И мне здорово ощущать, что я сумел достойно пройти всю эту дистанцию», — сказал Майк Тайсон после боя.



Напомним, Майк Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя.



Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию поединка.