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Арум — о бое Тайсона и Джонса: это не настоящий бой, а какая-то шутка

Арум — о бое Тайсона и Джонса: это не настоящий бой, а какая-то шутка
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью.

«Я думаю, что это не настоящий бой, а какая-то шутка. Поэтому я даже не смотрел его», — приводит слова Боба Арума ТАСС.

Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.

Напомним, бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

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