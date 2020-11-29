Арум — о бое Тайсона и Джонса: это не настоящий бой, а какая-то шутка

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью.



«Я думаю, что это не настоящий бой, а какая-то шутка. Поэтому я даже не смотрел его», — приводит слова Боба Арума ТАСС.



Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.



Напомним, бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.