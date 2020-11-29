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Исмаилов: спорту тяжело выживать без шоу

Исмаилов: спорту тяжело выживать без шоу
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился отношением к фриковым боям.

«Шоу смещается к спорту, спорт смещается к шоу, это нормальная ситуация. Это же разные площадки. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко на РЕН-Тв — это одна площадка, АСА — профессиональная площадка, это уже другая ситуация. Просто разделяю на площадки. Чего будет больше в будущем? И шоу будет, и спорт. Одно дополняет другое. Это только положительно сказывается, растёт интерес публики, и финансовые возможности растут. Считаю, одному без другого трудно выживать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

Ранее Исмаилов прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.

Исмаилов: возможно, Тайсон не хотел, чтобы Джонс оказался в глубоком нокауте
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