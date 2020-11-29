Тактаров отреагировал на поединок Тайсона с Джонсом
Прославленный ветеран смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился впечатлениями от выставочного поединка бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 54-летнего Майка Тайсона с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим. Судя по всему, Тактаров остался доволен увиденным.
«Это было круто, давайте повторим», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме», уточнив, что цитата принадлежит герою Осла из мультипликационного фильма «Шрек».
Напомним, встреча Майка Тайсона и Роя Джонса завершилась ранним утром 29 ноября по московскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.
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