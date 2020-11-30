Тайсон признался, что курил марихуану перед боем с Джонсом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что курил марихуану даже в преддверии противостояния с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
«Конечно, я курил перед боем. Не могу остановиться. Я курил во время своих выступлений. Просто я должен курить, простите, но я курильщик и делаю это каждый день. Никогда не завязывал с этим делом.
Это то, кто я есть. Это не оказывает на меня негативное влияние. Это то, что я хочу делать, этому нет никаких объяснений. Это не закончится", — приводит слова Тайсона New York Post.
Напомним, встреча Майка Тайсона и Роя Джонса завершилась ранним утром 29 ноября по московскому времени. Схватка закончилась ничьей.
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