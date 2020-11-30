Шлеменко: никогда не буду воспринимать Роя Джонса как соотечественника
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что никогда не сможет относиться к гражданину России Рою Джонсу как к соотечественнику.
«Никогда не буду воспринимать Роя Джонса как соотечественника. Какой соотечественник? Всякое бывает: человек заразился идей, он всю жизнь хотел быть русским, выучил в идеале язык и культуру. Но здесь же такого нет. Какие тут чувства? Если выбирать между ними двумя, я бы выбрал, чтобы Майк Тайсон представлял Россию в этом бою. Думаю, многие россияне также бы отнеслись к этому», — приводит слова Шлеменко Sport24.
Напомним, ранним утром 29 ноября по московскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) встретились Майк Тайсон и Рой Джонс. Бой завершился вничью.
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