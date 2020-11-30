Источник: Хамзат Чимаев заразился коронавирусом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заразился коронавирусом. Об этом сообщает шведское издание Kimura.se.
Несмотря на это, в команде Чимаева рассказали, что это не помешает бойцу сразиться с Леоном Эдвардсом 19 декабря. Об этом сообщил журналист Джон Морган в своём «твиттере».
Напомним, бой Чимаев — Эдвардс возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.
Чимаев провёл в UFC три поединка, победив во всех. В предыдущей схватке он за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мершарта. Недавно Чимаев впервые в карьере был включён в рейтинг полусреднего веса, заняв в нём 15-е место. Что касается Эдвардса, то он в предыдущем поединке справился с Рафаэлем дос Аньосом. В настоящий момент у Эдвардса третье место в рейтинге лиги.
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