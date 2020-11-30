Тайсон признался, что не спал в ночь перед боем с Роем Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что не спал перед поединком с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Напомним, выставочный бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился вничью.
«Во сколько я сегодня проснулся? Я и не просыпался. Я не ложился спать вчера вечером.
Никакого сна. Я не сплю, когда вовлечён в какие-либо соревнования. Перед этим боем я нервничал, но мне нравится такое давление», — рассказал Тайсон на пресс-конференции.
Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
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