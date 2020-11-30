Майк Тайсон объявил, что проведёт ещё один выставочный бой

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон сказал, что как минимум ещё один раз выйдет на ринг. В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса 51-летним Роем Джонсом, бой завершился вничью.
«Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я всё мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
- 30 ноября 2020
-
13:08
-
12:44
-
12:02
-
11:02
-
10:28
-
10:03
-
10:00
-
09:02
-
01:19
-
01:14
-
00:55
- 29 ноября 2020
-
23:44
-
22:21
-
22:11
-
20:59
-
19:50
-
19:26
-
18:23
-
17:28
-
16:38
-
16:32
-
16:04
-
15:52
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
13:08
-
13:03
-
12:15
-
11:54
-
10:58
-
09:50
-
09:29
-
09:27
-
09:16