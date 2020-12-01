Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске своего оператора мобильной связи, который будет называться Eagle Mobile. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».

По словам Нурмагомедова, в настоящее время зона покрытия ограничивается Москвой и Московской областью, но планируется расширение.

Ранее сообщалось, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году охват абонентской базы планируется увеличить до 2 млн человек.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний поединок провёл 24 октября 2020 года. На турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он уже во втором раунде победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.