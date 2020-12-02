Соперник Фергюсона: мне сказали, Хабиб на могиле отца поклялся больше не драться. Это всё

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра, который станет следующим соперником американского бойца MMA Тони Фергюсона, предположил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не вернётся в спорт, и объяснил, почему так считает.

«Речь идёт о Хабибе, его семье и религии. Человек сказал, что завершил карьеру. Мне сказали, что он на могиле отца поклялся больше не драться. Если это правда, он ни за что не вернётся.

Если бы Хабиб возобновил карьеру, то пошёл бы против своего слова и собственного отца. Если это правда, парень не вернётся. Это всё», — приводит слова Оливейры Middle Easy.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов объявил об уходе из спорта после победы над Джастином Гэтжи 24 октября. Его отец Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в июле.