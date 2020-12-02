Нурмагомедов объяснил, зачем купил промоушен GFC за $ 1 млн

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему принял решение приобрести промоушен GFC за $ 1 млн. Отныне промоушен называется Eagle Fighting Championship (EFC).
«Главное — покупка и переименование промоушена. Я на самом деле хочу много привнести и хотел бы, чтобы у меня были 100-процентные права. У нас много контактов со спонсорами. Начиная с послезавтра большие планы, мы хотим вывести организацию на уровень одной из лучших в мире.
Насчёт отличия от других не думали. У нас были сроки для переименования, было много маркетинговых ходов. К покупке мы пришли за две недели до турнира. Правил мы менять не будем.
Единственное, мы будем растить и делать акцент на молодое поколение, делать для них площадку для роста как спортсменов и как людей. Очень мало турниров по ММА, и много бойцов сидят дома из-за пандемии. Ждут хорошей погоды с моря.
Я и так имел тут долю, но сейчас будем заниматься лигой полностью», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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