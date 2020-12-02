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Макгрегор — Рамосу: будь готов, брат! Нам предстоит большая битва

Макгрегор — Рамосу: будь готов, брат! Нам предстоит большая битва
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на вызов со стороны футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Напомним, ранее Рамос предложил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору провести поединок. Рамос опубликовал в своём «инстаграме» видеозапись из тренажёрного зала, на которой он прогуливается по помещению и играет мускулами.

«Будь готов, мой брат Серхио! Нам предстоит большая битва», — написал Конор Макгрегор в комментариях к посту Серхио Рамоса.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон 23 января 2021 года на турнире UFC 257, где он встретится с Дастином Порье.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.

Серхио Рамос из-за травмы не смог помочь «Реалу» в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (0:2).

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