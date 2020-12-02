Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик задумался о возобновлении карьеры. Об этом он написал в своём «инстаграме».
«Два года назад я стал чемпиона мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня думать, может быть, это еще не всё", — подписал фото Гвоздик.
Напомним, Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2020 года. Последний поединок он провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, вследствие чего лишился пояса по версии WBC.
До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.
На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков и победил в 17 из них.
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