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Александр Гвоздик задумался о возобновлении карьеры

Александр Гвоздик задумался о возобновлении карьеры
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик задумался о возобновлении карьеры. Об этом он написал в своём «инстаграме».

«Два года назад я стал чемпиона мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня думать, может быть, это еще не всё", — подписал фото Гвоздик.

Напомним, Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2020 года. Последний поединок он провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, вследствие чего лишился пояса по версии WBC.

До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.

На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков и победил в 17 из них.

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