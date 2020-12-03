«Реально Император». Евгений Малкин рассказал, как встретился с Фёдором Емельяненко в бане
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин рассказал о встрече со знаменитым бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator. По его словам, они встретились в Сандуновских банях в Москве.
«Это была короткая встреча, мы пересеклись в Сандунах. Сидели в разных кабинках, пошли в парную попариться и там встретились. А потом вышли и сфотографировались в фойе.
Фёдор – очень скромный, обаятельный. Я могу сказать ему много комплиментов! Мы обменялись телефонами. Он сказал звонить в любое время. Очень доброжелательный человек. И он реально Император, как его называют. Мало говорит, но всё по делу», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».
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