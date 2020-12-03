Гаджиев: реванш Хабиб — Макгрегор лишил бы всех сна
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о возможном матче-реванше с участием чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов намекнул, что вышел бы на реванш с Макгрегором за $ 100 млн.
«Бой с Конором? Из всех продолжений карьеры он был бы самым логичным. Второй поединок с Порье и Гэтжи не будет таким интересным. А вот бой Хабиба и Макгрегора был бы поединком, который лишил бы всех сна.
Наверное, деньги не будут главной мотивацией для Хабиба в возвращении, если это когда-то произойдёт. Скорее это будет желание выступить или какие-то личные моменты», — цитирует Гаджиева Sport24.
Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн
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