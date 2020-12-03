Дос Аньос вспомнил, как едва не задушил Хабиба, и захотел с ним ещё одного боя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос отреагировал на слова действующего чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова, который отметил, что ему неинтересны повторные поединки с Конором Макгрегором и Дастином Порье, потому что он их «задушил».
Бразилец напомнил, что Хабиб не сделал того же самого с ним, и отметил, что был близок к победе над россиянином.
«Хабиб сказал, что ему неинтересны поединки с Конором и Дастином, потому что он их уже задушил. Но он не задушил меня. Вообще-то, я слышал его храп, и, если бы не ребро, которое скользило, Хабиб бы не спасся от того, чтобы оказаться в бессознательном состоянии. Он честно меня победил, но никто не был так близок к победе над ним, как я.
Мой план состоял в том, чтобы победить его брата Ислама Махачева и потом снова пойти за шеей Нурмагомедова. Но план провалился по не зависящим от меня обстоятельствам. Как бы то ни было, буду оставаться в форме, чтобы быть готовым на случай возвращения Хабиба", — написал дос Аньос на своей странице в «Инстаграме».
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