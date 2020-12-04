Харитонов: мне предлагали бой с Тайсоном и заранее сказали, что объявят ничью

Российский боец MMA Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, прокомментировал результат поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. В бою, состоявшемся 28 ноября, судьи зафиксировали ничью.
«А я уже знал результат заранее, потому что мне также поединок с Тайсоном предлагали и сказали, что победителя не определят, будет объявлена ничья.
Я должен был до конца года встретиться с Майком в ринге. Было предложение, но из-за пандемии никто не знал число. Мы должны были боксировать в России: в Москве, Екатеринбурге или каком-то другом городе. Были обсуждения, но конкретики не было.
Мне поступило предложение, я дал согласие. Они перед тем мне сказали: Сергей, тебе нельзя драться в полную силу, всё-таки Майку Тайсону 54 года», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Разговор по душам».
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