Волков переболел COVID-19 и рассказал, как прошли первые тренировки после выздоровления

Боец UFC Александр Волков признался, что переболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме». Вместе с тем спортсмен уже вернулся к тренировками и отметил, что начинает втягиваться в процесс.

«В рабочем режиме. Итог первой недели после выздоровления от COVID-19 — полёт нормальный! Втягивался постепенно, но уже чувствую в себе силы со следующей недели начать полноценную подготовку. Ну и подстричься», — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что Волков последний раз выходил в октагон 24 октября 2020 года на турнире UFC 254. Тогда он нокаутировал Уолта Харриса. Следующим соперником россиянина должен стать Алистар Оверим.