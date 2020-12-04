Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC, сообщает официальный сайт издания.
Россиянин в 2020 году провёл один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого он впервые в карьере возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Кроме Нурмагомедова, на премию главной звезды года в спорте номинированы такие знаменитые люди, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор и другие.
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