Йоэль Ромеро отчислен из UFC

Четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро отчислен из лиги, сообщает MMA Fighting.

По имеющейся информации, у кубинца по контракту оставалось ещё три поединка с UFC. Как бы то ни было, менеджер Ромеро Малик Кава заявил, что боец готов двигаться дальше и возобновить карьеру в иных лигах.

По словам Кавы, уже ведутся переговоры с представителями других промоушенов.

Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.