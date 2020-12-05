«Это не допинг». Пётр Ян рассказал о переносе боя со Стерлингом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян не стал раскрывать причины переноса поединка с Альджамейном Стерлингом с турнира UFC 256, но отметил, что дело было не в допинге.

«Бой просто перенёсся. Визу я получил. Нет, это не допинг, ничего такого, всё нормально. Просто перенесли бой. Получится ли выступить на UFC 257 23 января? Думаю, это нереально.

Мне бы очень хотелось встретиться с Диллашоу, но я должен сделать то, что обещал. Не могу отказать Стерлингу в нашем поединке", — сказал Ян в интервью, размещённом на канале Sport24 в YouTube.

Напомним, Пётр Ян должен был провести первую защиту титула 12 декабря на турнире UFC 256. Но его поединок с Альджамейном Стерлингом отложили. Новая дата встречи ещё не определена.