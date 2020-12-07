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Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено. Проморолик UFC 256

Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено. Проморолик UFC 256
Бокс/ММА / UFC 0

12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого станет поединок между чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейредо и первым номером рейтинга наилегчайшего веса Брендоном Морено. Пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Если Дейвисон победит в этом поединке, он станет первым в истории бойцом UFC, защитившим титул два месяца кряду.

Напомним, первую защиту титула Фигейредо провёл 22 ноября, победив удушающим приёмом Алекса Переса уже в первом раунде.

Брендон Морено свой последний поединок также провёл 22 ноября, победив техническим нокаутом в первом раунде Брэндона Ройвала. Всего на счету Морено 24 поединка в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение и один бой завершился вничью.

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