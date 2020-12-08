Холланд сдал отрицательный COVID-тест пред боем с Соузой на UFC 256 и прибудет в Лас-Вегас

В ночь на 13 декабря в Лас-Вегасе состоится номерной турнир UFC 256. Одним из его участников станет Кевин Холланд, которому предстоит провести бой с бразильцем Роналдо «Жакаре» Соузой. Согласно сообщению журналиста Ариэля Хельвани, американский средневес сдал отрицательный тест на коронавирус перед поединком и отправится в Лас-Вегас.

«По словам его менеджера, Кевин Холланд сегодня получил известие, что его последний тест на COVID-19 оказался отрицательным. Завтра он отправится в Лас-Вегас», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».



Напомним, главным боем вечера на UFC 256 станет титульный поединок чемпиона лиги в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо с Брендоном Морено. В соглавном событии турнира Тони Фергюсон сразится с Чарльзом Оливейрой.