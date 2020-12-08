Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Холланд сдал отрицательный COVID-тест пред боем с Соузой на UFC 256 и прибудет в Лас-Вегас

Холланд сдал отрицательный COVID-тест пред боем с Соузой на UFC 256 и прибудет в Лас-Вегас
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 13 декабря в Лас-Вегасе состоится номерной турнир UFC 256. Одним из его участников станет Кевин Холланд, которому предстоит провести бой с бразильцем Роналдо «Жакаре» Соузой. Согласно сообщению журналиста Ариэля Хельвани, американский средневес сдал отрицательный тест на коронавирус перед поединком и отправится в Лас-Вегас.

«По словам его менеджера, Кевин Холланд сегодня получил известие, что его последний тест на COVID-19 оказался отрицательным. Завтра он отправится в Лас-Вегас», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».

Напомним, главным боем вечера на UFC 256 станет титульный поединок чемпиона лиги в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо с Брендоном Морено. В соглавном событии турнира Тони Фергюсон сразится с Чарльзом Оливейрой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020