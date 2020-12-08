Украинец Доскальчук, до дебюта в UFC проваливший допинг-тест, перешёл в другой промоушен

Украинский боец MMA Александр Доскальчук подписал контракт с промоушеном Brave CF. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».
«Вчера определилось продолжение моей спортивной карьеры, и я подписал контракт с Brave CF. В ближайшее время объявлю, где, когда и с кем у меня запланирован поединок», — написал Доскальчук.
Напомним, ранее 30-летний Доскальчук получил 14-месячную дисквалификацию за применение запрещённых препаратов. Из-з этого спортсмен, подписавший контракт с UFC, так и не успел дебютировать в промоушене. Срок действия дисквалификации Доскальчука отсчитывается с 6 июня 2020 года. В заявлении Американского антидопингового агентства (USADA) отмечалось, что Роман сотрудничал со следствием и потому получил 14-месячную дисквалификацию, а не двухлетнюю.
Доскальчук — бывший чемпион промоушена M-1 Challenge в наилегчайшем весе. На его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.
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