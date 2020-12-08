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Веттори поднялся сразу на 8 строк в рейтинге UFС, Ромеро из него исключён

Веттори поднялся сразу на 8 строк в рейтинге UFС, Ромеро из него исключён
Бокс/ММА / UFC 0

Итальянский боец UFC средневес Марвин Веттори поднялся сразу на восемь позиций в рейтинге UFC, сообщает официальный сайт организации. Теперь он занимает пятое место в рейтинге среднего дивизиона. Опережают его только чемпион Исраэль Адесанья, а также Роберт Уиттакер, Пауло Коста, Джаред Каннонье и Даррен Тилл.

Веттори стал первым итальянцем в истории лиги, попавшим в топ-5 рейтинга. Такой прорыв Марвина обусловлен выступлением на турнире UFC Вегас 16. Согласившись выйти на бой на коротком уведомлении, спортсмен встретился с Джеком Херманссоном и победил его решением судей.

Из других изменений отметим, что экс-претендент на титул Йоэль Ромеро, отчисленный недавно из лиги, официально исключён и из рейтингов.

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