Адесанья получил пурпурный пояс по джиу-джитсу

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья продолжает оттачивать свои навыки и обогащать арсенал. Так, новозеландец нигерийского происхождения побывал в зале у известного специалиста по джиу-джитсу Андре Гальвао и после работы с ним получил пурпурный пояс в этой дисциплине.
«Пока это самый яркий момент моей поездки. Был удивлён получением пурпурного пояса. Сначала думал, что не заслуживаю его. Доверился суждением тренера и потом почувствовал, что заработал этот пояс. За небольшой срок здесь я поднял уровень своего джиу-джитсу. Мне нравится нокаутировать людей, но пришло время заставлять из стучать», — написал Адесанья на своей странице в «Инстаграме», разместив фото, на котором его талия обмотана пурпурным поясом.
Соответствующий снимок доступен на странице Исраэля в «Инстаграме».
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