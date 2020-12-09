Блогер, который жёстко нокаутировал звезду НБА, посмеялся над экс-чемпионом UFC Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оставил язвительный комментарий в адрес блогера Джейка Пола, который в андеркарде боя Майк Тайсон — Рой Джонс во втором раунде жёстко нокаутировал экс-баскетболиста НБА Нейта Робинсона.
«Я понятия не имел, что этот грязный мешок Джейк Пол был моим фанатом! Подпиши контракт, и у тебя появится возможность реализовать мечту — встретить своего кумира Трипл-Си! P.S. Я посылаю тебе цифровой автограф, детка», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».
Пол не стал затягивать с ответом.
«Я большой фанат! Ты мини-чемпион! Но похоже, что я твой единственный поклонник, потому что я покупаю своей девушке сумочки, которые стоят больше, чем твои гонорары. На каком уровне твой PPV, чемпион?» — написал блогер.
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