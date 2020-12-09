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Уайт: увольнения бойцов не связаны с их зарплатами, это не попытка сэкономить

Уайт: увольнения бойцов не связаны с их зарплатами, это не попытка сэкономить
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что увольнения бойцов никак не связаны с попытками сэкономить на фоне пандемии коронавируса.

«Делаем это каждые выходные на протяжении 20 лет, но в последние месяцы мы никого не увольняли. Здесь нет ничего общего с зарплатами бойцов. Во время пандемии этого не делалось несколько месяцев. Если бы я пытался сэкономить, то увольнял бы сотрудников, как любая другая американская компания. Так экономят в подобных ситуациях, но я выполнил все контракты и не уволил ни одного сотрудника за всё время пандемии», — приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, Уайт сообщал, что в ближайшее время промоушен планирует отчислить около 60 бойцов. Отчисления из лиги уже начались — были уволены Йоэль Ромеро, Рэйчел Остович, Гаджимурад Антигулов и многие другие бойцы.

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